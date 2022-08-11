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القوات المسلحة الأوكرانية: إنفجارات كبيرة في خيرسون بعد إستهداف مواقع عسكرية روسية في المقاطعة

Lebanon 24
11-08-2022 | 06:10
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