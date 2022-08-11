أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت: نحن نثق بالقضاء ولكننّا ننتظر منذ سنتين الكشف عن الحقيقة والتحقيق متوقف منذ 9 أشهر وقد أملهنا 90 يومًا لإعادة العمل بالتحقيق وإذا لم يحصل ذلك سنكثّف جهودنا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية

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