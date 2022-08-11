شقيق المودع الذي يحتجز رهائن في المصرف في الحمرا لـ"الجديد": أخي لم يدخل معه سلاحاً إلى المصرف بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع

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