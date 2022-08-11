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المفاوضون طلبوا من المحتجز تحديد جزء من المبلغ للتفاوض على سحبه (الحدث)

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:29
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