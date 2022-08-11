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وزير المهجرين عصام شرف الدين بعد لقائه الرئيس عون: لم يتم تغييبي عن اجتماع قصر بعبدا بالأمس ومهمتي التعاطي مع الدولة السورية والجهات المعنية بالنازحين

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:37
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