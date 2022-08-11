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رئيس الوزراء العراقي: مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:41
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