لجنة المال والموازنة تقرّ عددا من المواد في موازنة 2022 وصولاً الى المادة 109 ورئيسها يدعو الى جلسات متتالية الاسبوع المقبل لإنجاز المواد المتبقية والبتّ بسيناريوهات وزارة المال المتعلقة بتوحيد سعر الصرف

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