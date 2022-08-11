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المستشار الألماني: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أكبر من خطة "مارشال"

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:59
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