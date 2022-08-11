Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب روسيا في فيينا: تردد الغرب بمطالبة كييف وقف قصف محطة زابوريجيا يشجع هذه الأعمال المحفوفة بكارثة نووية

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: دفاعاتنا تصدت لمحاولات أوكرانيا استهداف محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
11/08/2022 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا تستخدم محطة زابوريجيا النووية كدرع لشن هجمات دامية
lebanon 24
11/08/2022 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد غدا اجتماعا لبحث تطورات محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بدعوة من روسيا
lebanon 24
11/08/2022 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: كييف رفضت عرض موسكو بترتيب ممر آمن لسفن الشحن
lebanon 24
11/08/2022 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2022-08-11
11:55 | 2022-08-11
11:52 | 2022-08-11
11:51 | 2022-08-11
11:48 | 2022-08-11
11:46 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website