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وصول وفد من حزب الله إلى كليمنصو يتألف من المعاون السياسي لنصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا (الجديد)

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:59
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