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تايوان تعلن عن تحليق مكثف للطائرات الصينية في أجوائها بينها مقاتلات Su-30 روسية الصنع (الشرق)

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:44
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