Advertisement

أخبار عاجلة

حسين الخليل من كليمنصو: نتمنى أن نصل إلى مرحلة نرشح فيها رئيس جمهورية مشترك و"انشالله من اليوم بصير في فرق"

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة اسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري
lebanon 24
12/08/2022 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل مواجهة التهديدات المشتركة بما فيها الإيرانية
lebanon 24
12/08/2022 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "الاعتدال الوطني": يحق لنا التمثل في الحكومة وأن تكون حصتنا وازنة فيها ونتمنى للرئيس ميقاتي النجاح وإعطاء كل الأهمية للمناطق النائية والإنماء المتوازن
lebanon 24
12/08/2022 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل : ننتظر من رئيس الحكومة خلق الأجواء المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتزام من الأكثرية التي ستعطيه الثقة إقرار قوانين ملحة ومعالجة قضايا الناس اليومية الملحّة وتسيير أمور الدولة
lebanon 24
12/08/2022 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2022-08-11
18:14 | 2022-08-11
18:12 | 2022-08-11
18:00 | 2022-08-11
17:22 | 2022-08-11
17:19 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website