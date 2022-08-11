Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يعرضون مقترحا لإنهاء تحقيق لوكالة الطاقة الذرية تريد إيران إغلاقه (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بنيتها إضافة أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/08/2022 01:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قلقون من عدم تعاون إيران الفعال مع الوكالة الذرية (العربية)
lebanon 24
12/08/2022 01:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف انتهاكاتها (العربية)
lebanon 24
12/08/2022 01:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/08/2022 01:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2022-08-11
18:14 | 2022-08-11
18:12 | 2022-08-11
18:00 | 2022-08-11
17:22 | 2022-08-11
17:19 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website