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الفيفا: تقديم كأس العالم يوما واحد ليُلعب في 20 نوفمبر بمبارات افتتاحية بين قطر والإكوادور

Lebanon 24
11-08-2022 | 16:20
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