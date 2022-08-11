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مكاري: ندعو الطبقة السياسية لتحمل مسؤوليتها بشكل جدي حيال الأزمة التي تمر بها البلاد

Lebanon 24
11-08-2022 | 16:26
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