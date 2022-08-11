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وزير الخارجية التركي: آمل أن تكتسب علاقاتنا مع مصر نفس الزخم مع الإمارات والسعودية

Lebanon 24
11-08-2022 | 16:42
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