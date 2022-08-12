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سفيرة أوكرانيا في واشنطن تطالب بإدراج كافة البنوك الروسية في قائمة العقوبات الأميركية

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:27
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