Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء إثيوبيا بعد اكتمال الملء الثالث لسد النهضة: سنبيع الكهرباء لدول الجوار

Lebanon 24
12-08-2022 | 03:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة
lebanon 24
12/08/2022 19:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة بمقدار 22 مليار متر مكعب
lebanon 24
12/08/2022 19:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم وفيه نحدّد بشكل واضح ما يجب فعله على مدى السنوات الـ4 المقبلة
lebanon 24
12/08/2022 19:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر" إن رئيس الحكومة "يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء"، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى
lebanon 24
12/08/2022 19:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2022-08-12
12:21 | 2022-08-12
12:13 | 2022-08-12
12:04 | 2022-08-12
11:47 | 2022-08-12
11:35 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website