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نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: لبنان يقف على مفترق طرق ويجب القيام بالإصلاحات الضرورية التي تضع البلد على السكة الصحيحة

Lebanon 24
12-08-2022 | 04:06
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