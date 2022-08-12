Advertisement

أخبار عاجلة

مقتدى الصدر يدعو أنصار الإطار التنسيقي في العراق إلى الحفاظ على سلمية تظاهراتهم المقررة اليوم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-08-2022 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قادة الإطار التنسيقي في العراق يفوضون زعيم تحالف الفتح هادي العامري بإجراء محادثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سعيا لحل الأزمة السياسية (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2022 19:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق.. الصدر يدعو "الإطار التنسيقي" للحفاظ على سلمية التظاهرات
lebanon 24
12/08/2022 19:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر يشترط انسحاب العامري وكتلته من الإطار التنسيقي للقبول بحوار معه (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2022 19:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي والتيار الصدري في بغداد وعدد من المحافظات العراقية (الحرة)
lebanon 24
12/08/2022 19:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2022-08-12
12:21 | 2022-08-12
12:13 | 2022-08-12
12:04 | 2022-08-12
11:47 | 2022-08-12
11:35 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website