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وزير الخارجية القطرية: نحث طالبان وحكومة تصريف الأعمال على إعطاء جميع الأفغان حقهم في التعليم

Lebanon 24
12-08-2022 | 06:20
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