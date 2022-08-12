Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" عن أمن الدولة في السعودية: مطلوب فجّر نفسه في جدة أثناء إجراءات القبض عليه

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمن الدولة في السعودية: إصابة مقيم و3 من رجال الأمن في حي "السامر" في جدة بسبب تفجير المطلوب نفسه
lebanon 24
12/08/2022 19:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب يُفجّر نفسه في جدّة وسقوط جرحى... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
12/08/2022 19:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تُعلن عن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بـ"كورونا" (العربية)
lebanon 24
12/08/2022 19:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة بالسعودية: قائمة ممولي الإرهاب تضم 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيران (العربية)
lebanon 24
12/08/2022 19:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2022-08-12
12:21 | 2022-08-12
12:13 | 2022-08-12
12:04 | 2022-08-12
11:47 | 2022-08-12
11:35 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website