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وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إلى 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و4 سيدات

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:33
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