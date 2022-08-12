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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح مما أدى إلى تفاقم الجوع في العالم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-08-2022 | 11:13
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