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"العربية" نقلاً عن "دايلي ميل": سلمان رشدي تعرض لنحو 15 طعنة إحداها في الرقبة
Lebanon 24
12-08-2022
|
13:09
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