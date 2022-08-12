Advertisement

أخبار عاجلة

تقديرات رسمية: تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بـ 4% في الربع الثاني (العربية)

Lebanon 24
12-08-2022 | 13:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد: قطع الغاز عن ألمانيا يجعلها تخسر 3% من الناتج الإجمالي المحلي
lebanon 24
13/08/2022 01:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن سلمان: نستهدف وصول الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي (العربية)
lebanon 24
13/08/2022 01:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ عن البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد سيتراجع 3% في 2023 إذا توقف الغاز الروسي (العربية)
lebanon 24
13/08/2022 01:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: تراجع ملحوظ في الطلعات الجوية والقصف الروسي في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
13/08/2022 01:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2022-08-12
17:58 | 2022-08-12
17:58 | 2022-08-12
17:49 | 2022-08-12
17:34 | 2022-08-12
17:33 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website