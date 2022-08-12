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الهند تنفي التعرض لأي ضغوط للحد من مشتريات الطاقة من روسيا (العربية)

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:21
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