Advertisement

أخبار عاجلة

الكونغرس الأميركي يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة

Lebanon 24
12-08-2022 | 17:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة
lebanon 24
13/08/2022 12:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 430 مليار دولار... الكونغرس الأميركي يوافق على مشروع قانون "خفض التضخم"
lebanon 24
13/08/2022 12:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن: أميركا كانت دائما تؤمن بالإمكانيات التي تدفع بها إلى الأمام
lebanon 24
13/08/2022 12:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر: اتصالات بين الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق ترمب ووزارة العدل بشأن اقتحام الكونغرس
lebanon 24
13/08/2022 12:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2022-08-13
04:44 | 2022-08-13
04:19 | 2022-08-13
03:59 | 2022-08-13
03:27 | 2022-08-13
03:10 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website