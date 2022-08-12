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وكيل أعمال الكاتب سلمان رشدي: الأنباء ليست جيدة وقد يفقد على الأرجح إحدى عينيه
Lebanon 24
12-08-2022
|
22:47
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