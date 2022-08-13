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باسيل: البلد بحاجة لحكومة جديدة من أجل أن نضمن عدم الفراغ بالحد الأدنى

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:23
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جنبلاط: إذا توحّدت الأغلبية الجديدة مع التغييريين نستطيع وضع برنامج اقتصادي اجتماعي بالحد الأدنى أما إذا كل غنّى على ليلاه واعتبر نفسه وصياً على الجمهورية والرئاسة فعلى الدنيا السلام وعندها سينتصر محور الممانعة
lebanon 24
13/08/2022 18:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الهجمة ضد رئيس الحكومة تأتي ضمن معركة افتراضية يشنها النائب جبران باسيل إذ يرون أن الفراغ الرئاسي قائم وبالتالي يريدون فتح جبهة تؤدي إلى الشلل
lebanon 24
13/08/2022 18:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن أتمسك بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة
lebanon 24
13/08/2022 18:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن أتمسك بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة وأبلغت فرنسا بموقفنا
lebanon 24
13/08/2022 18:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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