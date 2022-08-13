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باسيل: هناك جهات تراهن على الفراغ وهذا أمرٌ غير مقبول ولكن للأسف هناك من يدعم هذا الأمر

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:24
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باسيل: المقاومة تعرضت للخيانة في حربتموز وسأدافع عن حزب الله مهما كلف الأمر لأن هناك مشروع لتصفيته وإقصائه
lebanon 24
13/08/2022 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس "غلطان ومسترخصنا"
lebanon 24
13/08/2022 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا توجد إرادة للإصلاح في البلد وهناك من يرى أنه لا يجب إنجاز أي شيء في آخر أوقات العهد
lebanon 24
13/08/2022 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد لواء غزة بالجيش الإسرائيلي:هناك هدف واحد هو وقف التهديد وإذا أوقفت حركة الجهاد نيرانها سيصبح الأمر وراءنا
lebanon 24
13/08/2022 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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