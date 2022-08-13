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باسيل: الأمر الأساس الذي يجب أن يتميز به رئيس الجمهورية هو التمثيل الذي يحظى به

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:29
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باسيل: من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة اسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري
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13/08/2022 18:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/08/2022 18:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/08/2022 18:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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