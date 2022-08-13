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المبعوث الأميركي الخاص لإيران: نحن على استعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي إذا فعلت إيران الشيء نفسه (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2022 | 10:34
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