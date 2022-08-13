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المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران: واشنطن لن تضغط على الوكالة الذرية لإغلاق التحقيقات بشأن العثور على بقايا مواد نووية في مواقع إيرانية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
13-08-2022
|
10:55
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