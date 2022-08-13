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سلطات نيويورك توجه تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية لمنفذ الهجوم على سلمان رشدي (الحرة)
Lebanon 24
13-08-2022
|
10:58
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