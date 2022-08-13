Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر أمنية لشبكة "إن.بي.سي نيويورك" الأميركية: مهاجم سلمان رشدي أبدى تعاطفا مع الحرس الثوري (العربيّة)

Lebanon 24
13-08-2022 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر: إيران وافقت حاليا على التخلي عن مطلبها بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب
lebanon 24
14/08/2022 06:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات نيويورك توجه تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية لمنفذ الهجوم على سلمان رشدي (الحرة)
lebanon 24
14/08/2022 06:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة نيويورك: المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من نيو جيرسي
lebanon 24
14/08/2022 06:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة نيويورك: لا يوجد ما يشير إلى الدافع وراء الهجوم على سلمان رشدي
lebanon 24
14/08/2022 06:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2022-08-13
16:39 | 2022-08-13
15:32 | 2022-08-13
14:43 | 2022-08-13
14:38 | 2022-08-13
14:14 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website