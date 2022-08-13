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وزير الدفاع الأوكراني: أي عودة للمفاوضات مع روسيا يجب يسبقها وضع آلية لتعويض الخسائر ومحاسبة مرتكبي الجرائم

Lebanon 24
13-08-2022 | 14:38
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