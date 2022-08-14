البطريرك الراعي: من غير الممكن أن يعيش لبنان وفق رسالته إذا لم يعش الحياد الناشط ولا يمكن أن نورّط البلد في صراعات الآخرين وليس الحياد موقفاً ظرفياً إنما أسلوب حوار بنّاء

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