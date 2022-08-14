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البطريرك الراعي: من غير الممكن أن يعيش لبنان وفق رسالته إذا لم يعش الحياد الناشط ولا يمكن أن نورّط البلد في صراعات الآخرين وليس الحياد موقفاً ظرفياً إنما أسلوب حوار بنّاء

Lebanon 24
14-08-2022 | 03:42
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البطريرك الراعي: من غير الممكن أن يعيش لبنان وفق رسالته إذا لم يعش الحياد الناشط كما لا يمكن أن نورّطه في صراعات الآخرين فالحياد ليس موقفاً ظرفيّاً
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14/08/2022 12:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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