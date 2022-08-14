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الراعي: الشعب يحتاج رئيساً يسحب لبنان من الصراعات ولا يجوز في هذه المرحلة ان نسمع بأسماء مرشحة من هنا وهناك ولا نرى تصوراً لمرشح

Lebanon 24
14-08-2022 | 03:43
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الراعي: الشعب يحتاجُ رئيساً يسحب لبنان من الصّراعات
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14/08/2022 12:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في خطاب ناري: شكّلوا حكومة وانتخبوا رئيساً ليرتاح الشعب!
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14/08/2022 12:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: إن لبنان يستحق حكومة جديدة ورئيساً جديداً
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14/08/2022 12:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من دير مار سركيس وباخوس: ما قام به المطران موسى الحاج هو عمل إنسانيّ وهناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية وقالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض "القلب الحجر"
lebanon 24
14/08/2022 12:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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