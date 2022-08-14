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أخبار عاجلة
رويترز: سفينة تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية تقترب من سوريا
Lebanon 24
14-08-2022
|
05:42
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