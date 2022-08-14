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35 قتيلاً على الأقل و45 مصاباً من جراء حريق في كنيسة في الجيزة بمصر (رويترز)
Lebanon 24
14-08-2022
|
06:32
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