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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري بضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين

Lebanon 24
14-08-2022 | 08:47
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