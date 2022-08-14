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مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة فيضانات مفاجئة في مقاطعة سيتشوان الصينية، والسلطات تنشر فرق الإنقاذ لمساعدة السكان (العربية)

Lebanon 24
14-08-2022 | 09:01
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