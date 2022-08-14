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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء المصري: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف لأسرة المصاب وسنواصل دعمنا للمصابين (الجزيرة)
Lebanon 24
14-08-2022
|
09:38
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