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شرطة الكونغرس الأمريكي: رجل حاول اقتحام حاجز قرب الكابيتول فجر الأحد وأطلق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:45
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