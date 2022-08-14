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الحكومة المصرية تُقرّر مراجعة إجراءات السلامة في الكنائس القديمة كافة (العربية)

Lebanon 24
14-08-2022 | 11:43
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