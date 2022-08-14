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الضربة استهدفت ضابطين إيراني وسوري أشرفا على عملية نقل الصواريخ لحزب الله (الحدث)

Lebanon 24
14-08-2022 | 15:11
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