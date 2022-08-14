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الخارجية الأميركية تدين بشدة "الهجوم الإرهابي" خارج القدس الذي أصاب 8 أشخاص من بينهم 5 من مواطني الولايات المتحدة

Lebanon 24
14-08-2022 | 15:53
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