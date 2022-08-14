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سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والمسؤولون الأميركيون في القدس على اتصال مع أسر الضحايا الأميركيين في هجوم القدس (الحدث)

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:17
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