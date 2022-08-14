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ديمقراطيو مجلس النواب الأميركي يدعون لتقييم الضرر الناتج عن الوثائق المصادرة في منزل ترمب ثم محاكمته
Lebanon 24
14-08-2022
|
17:08
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